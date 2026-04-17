C大阪がハナサカ初陣に臨む。18日の京都戦は、4月から新愛称となった本拠地「YANMARHANASAKASTADIUM（ヤンマーハナサカスタジアム）」で迎える初戦。記念すべき一戦に向け、MF田中駿汰主将は言葉に力を込めた。「スタジアムの名前が変わっての1試合目なので、ここからセレッソの未来をつくっていきたいと思います。前節の大阪ダービーでいい形で勝利できたことは良かったので、だからこそ次の試合が大事になるので、この