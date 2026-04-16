読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！順調だったはずの彼との関係が、ある日SNSをきっかけに一変してしまいます。親友と彼の“まさかの関係”に気づいた主人公が、冷静に証拠を集めて仕掛けた反撃とは一体…？順調だった恋が一転…SNSで見つけた“見覚えのある影”私には、交際して1年になる大好きな彼氏がいました。毎日のように連絡を取りあい、休日は必ずデートをするような、誰もが羨むラブラブな関係でした。あ