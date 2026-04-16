元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏、オリックスでプレーしたＴ−岡田氏を招き、使用するバットについて語った。古田氏は「バットのせいとかにしなかった？オレ、よくバットのせいにして人のバットを使ってた。このバット打てへんって」と語りかけると、中田氏は「僕も確かに現役の時は古田さん寄りでしたね。ダメだこのバットって。