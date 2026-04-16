子どもたちのお気に入りのぬいぐるみをめぐって、家族の中で思いがけない誤解が生まれた筆者の経験談です。 ぬいぐるみが大好きな子どもたち わが家の子どもたちには、お気に入りのぬいぐるみがたくさんあります。寝るときも一緒、遊ぶときも一緒。気づけばリビングにも寝室にも、それぞれの「大事な子」があちこちにいる状態でした。少し汚れてきても、子どもたちにとってはどれも特別で、簡単には手放せない存在です。