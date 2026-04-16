MIGHTY HOPEが本日4月16日、ZESTONE RECORDS所属後初となるシングル「SPICE」をデジタルリリースした。彼らの新しい物語の始まりとなる新曲は人生を料理に例えるなど、あなたの人生にスパイスを加える一曲として届けられる。MIGHTY HOPEはRico(G/Vo)を中心に2020年結成。力強さと繊細さを併せ持つボーカルと、ジャンルにとらわれないバンドサウンドを特徴としたポップパンクバンドだ。シングル「SPICE」は前述のとおり、人生を料理