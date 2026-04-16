フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、期間限定商品「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を4月22日から発売します。【写真】“パクチー5倍”がヤバイ！バーガーに挟まっていない！衝撃のビジュアルがコレです！同社は、2025年12月に、パクチーをこよなく愛するファンが販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」を実