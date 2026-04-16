ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）＆木原龍一（33）が13日、TOKYO FMの生ワイド番組『THE TRAD』（月〜木後3：00〜4：50）にゲスト出演。木原が“いま会ってみたい人”を明かした。【写真】スケートリンクとは“雰囲気ガラリ”！シックなモノトーンコーデでラジオ出演した三浦璃来＆木原龍一同番組は「上質