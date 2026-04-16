“りくりゅうペア”木原龍一、いま会いたい有名人を明かす「YouTubeが2人のルーティンに」 稲垣吾郎が驚き「絶対会わないほうがいい（笑）」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）＆木原龍一（33）が13日、TOKYO FMの生ワイド番組『THE TRAD』（月〜木 後3：00〜4：50）にゲスト出演。木原が“いま会ってみたい人”を明かした。
【写真】スケートリンクとは“雰囲気ガラリ”！シックなモノトーンコーデでラジオ出演した三浦璃来＆木原龍一
同番組は「上質な音楽を、じっくり味わう。」をコンセプトに、上質な音楽と、時にゲストを交えながら文学、グルメ、アート、映画などのカルチャー情報を届けるプログラム。
この日は、午後3時台にりくりゅうペアのフィギュアスケート音楽特集、午後4時台にはMCの稲垣吾郎、アシスタントの山本里菜アナウンサーがスケートにまつわる話題のほか、2人のプライベートな一面を深堀りした。
三浦が最近、アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）にハマっているという流れから、稲垣が木原にも“推し”の存在を尋ねると、木原は「最近は、江頭2：50さん。YouTubeバージョンの、大人しいほうの江頭さんにお会いしたいかなと（笑）」と回答。
稲垣から続けて「なんで？観ているんですか？YouTube」と聞かれると、「なんかいつもYouTube（を観ること）が2人のルーティンになっていたんですけど。江頭さんがいろんなものを食べてランキング付けされるっていうのをよく観ていて。シーズン中（食事管理などがあって）食べれないので自分たちが。で、江頭さんが食べているのを観て、『食べたいね』っていう話を（三浦と）してました」とシーズン中に江頭のYouTubeを観ることがルーティン化していたと説明していた。
りくりゅうペアの“意外なオフタイム”に、山本アナは「お2人がエガちゃん（のYouTube）観てるの面白すぎますね」とコメント。江頭と親交のある稲垣も「絶対会わないほうがいい（笑）。三浦ちゃんはね、持ち上げられちゃうよね（笑）」と反応していた。
【写真】スケートリンクとは“雰囲気ガラリ”！シックなモノトーンコーデでラジオ出演した三浦璃来＆木原龍一
同番組は「上質な音楽を、じっくり味わう。」をコンセプトに、上質な音楽と、時にゲストを交えながら文学、グルメ、アート、映画などのカルチャー情報を届けるプログラム。
三浦が最近、アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）にハマっているという流れから、稲垣が木原にも“推し”の存在を尋ねると、木原は「最近は、江頭2：50さん。YouTubeバージョンの、大人しいほうの江頭さんにお会いしたいかなと（笑）」と回答。
稲垣から続けて「なんで？観ているんですか？YouTube」と聞かれると、「なんかいつもYouTube（を観ること）が2人のルーティンになっていたんですけど。江頭さんがいろんなものを食べてランキング付けされるっていうのをよく観ていて。シーズン中（食事管理などがあって）食べれないので自分たちが。で、江頭さんが食べているのを観て、『食べたいね』っていう話を（三浦と）してました」とシーズン中に江頭のYouTubeを観ることがルーティン化していたと説明していた。
りくりゅうペアの“意外なオフタイム”に、山本アナは「お2人がエガちゃん（のYouTube）観てるの面白すぎますね」とコメント。江頭と親交のある稲垣も「絶対会わないほうがいい（笑）。三浦ちゃんはね、持ち上げられちゃうよね（笑）」と反応していた。