MTGが展開する美容ブランド「リファ（ReFa）」が、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第1弾として、ヘアブラシやコームなどの7アイテムから新3色が登場する。ReFa GINZAとMTGオンラインショップで先行販売中で、順次全国展開を予定している。【画像をもっと見る】同プロジェクトは、ガールズグループTWICEの日本人メンバー MINA、SANA、MOMOの3人組ユニットMISAMOをミューズに迎えて4月から始動。さまざまなコンテンツ