MTGが展開する美容ブランド「リファ（ReFa）」が、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第1弾として、ヘアブラシやコームなどの7アイテムから新3色が登場する。ReFa GINZAとMTGオンラインショップで先行販売中で、順次全国展開を予定している。

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同プロジェクトは、ガールズグループTWICEの日本人メンバー MINA、SANA、MOMOの3人組ユニットMISAMOをミューズに迎えて4月から始動。さまざまなコンテンツを通じて、ヘアケアの新たな美を追求・発信することを目的とする。

第1弾として、髪の絡まりを正しくほぐすことでツヤ髪を目指す「リファハートブラシ」（各3300円）、折りたたみ型の「リファハートコーム アイラ」（各3300円）、キューティクルを整えるコーム「リファマーキス ウィズ」（各4730円）、コンパクトなミラー「リファハートミラー」（各2970円）、植物由来の素材で髪を労りながら整える「リファハートコーム アイラ ピュア」（各1万1000円）、ベルベット素材のブラシ「リファハートベルベット」（各1万6500円）、専用ミストを使用して髪の表面から内部構造までケアするヘアアイロン「リファトリートメントアイロン」（各3万5200円）の7アイテムに、3色「エムピンク」「エムミントグリーン」「エムパープル」のカラーバリエーションを追加。このカラーラインは、今後も継続的な展開を予定している。

リファハートコーム アイラ ピュア、リファハートベルベット、リファトリートメントアイロンは、ReFa GINZAのみで先行販売する。

◾️リファ：公式サイト