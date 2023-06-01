阪神・ルーカスが、16日の巨人戦（甲子園）にスライド登板する。先発予定だった15日の同戦が降雨中止となり、この日は室内練習場で調整。キャッチボールなどで汗を流し「1日休めたという意味と、何よりも雨の中で投げなくていい。そういう意味ではありがたい」とうなずいた。前回8日のヤクルト戦は5回1失点と好投。過去2度の先発でまだ白星はなく、来日初勝利を目指す助っ人左腕は「ゾーンに強い球をどんどん攻めていきたい