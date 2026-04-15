[4.15 ACL2準決勝第2戦](バンコク)※21:15開始主審:キム・ジョンヒョク副審:パク・キョンヨン、チャン・ジョンピル<出場メンバー>[バンコク・ユナイテッド]先発GK 1 パティワット・カマイDF 3 エベルトンDF 5 フィリペ・マイアDF 24 ワンチャイ・ジャルノンクランDF 36 ジャッカパン・プライスワンMF 8 ウィサルット・イムラMF 18 ティティパン・プアンジャンMF 27 ウィーラテップ・ポンパーンFW 10 ティーラシン・デーンダ