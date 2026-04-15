バンコク・UvsG大阪 スタメン発表
[4.15 ACL2準決勝第2戦](バンコク)
※21:15開始
主審:キム・ジョンヒョク
副審:パク・キョンヨン、チャン・ジョンピル
<出場メンバー>
[バンコク・ユナイテッド]
先発
GK 1 パティワット・カマイ
DF 3 エベルトン
DF 5 フィリペ・マイア
DF 24 ワンチャイ・ジャルノンクラン
DF 36 ジャッカパン・プライスワン
MF 8 ウィサルット・イムラ
MF 18 ティティパン・プアンジャン
MF 27 ウィーラテップ・ポンパーン
FW 10 ティーラシン・デーンダー
FW 16 ムフセン・アルガッサニ
FW 97 イリアス・アルハフト
控え
GK 29 プワドン・ポルソンクラム
DF 23 イ・キジェ
DF 26 スパン・トンソン
DF 4 マヌエル・ビール
DF 6 ニティポン・セラノン
MF 33 ネボイシャ・コソヴィッチ
MF 99 ピチャヤ・コンスリ
FW 11 ルンラト・プームチャントゥク
FW 20 ガンタポン・キーリーレーン
FW 30 リシャイロ・ジヴコヴィッチ
FW 70 アルトゥール
FW 77 リヴァウジーニョ
監督
トチャワン・スリパン
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 97 ウェルトン
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 31 張奥林
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
FW 7 宇佐美貴史
FW 8 食野亮太郎
監督
イェンス・ヴィッシング
※21:15開始
主審:キム・ジョンヒョク
副審:パク・キョンヨン、チャン・ジョンピル
<出場メンバー>
[バンコク・ユナイテッド]
先発
GK 1 パティワット・カマイ
DF 3 エベルトン
DF 5 フィリペ・マイア
DF 24 ワンチャイ・ジャルノンクラン
DF 36 ジャッカパン・プライスワン
MF 8 ウィサルット・イムラ
MF 18 ティティパン・プアンジャン
MF 27 ウィーラテップ・ポンパーン
FW 16 ムフセン・アルガッサニ
FW 97 イリアス・アルハフト
控え
GK 29 プワドン・ポルソンクラム
DF 23 イ・キジェ
DF 26 スパン・トンソン
DF 4 マヌエル・ビール
DF 6 ニティポン・セラノン
MF 33 ネボイシャ・コソヴィッチ
MF 99 ピチャヤ・コンスリ
FW 11 ルンラト・プームチャントゥク
FW 20 ガンタポン・キーリーレーン
FW 30 リシャイロ・ジヴコヴィッチ
FW 70 アルトゥール
FW 77 リヴァウジーニョ
監督
トチャワン・スリパン
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 97 ウェルトン
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 31 張奥林
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
FW 7 宇佐美貴史
FW 8 食野亮太郎
監督
イェンス・ヴィッシング