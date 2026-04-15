4月14日、タレントの木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。妻・工藤静香の誕生日を祝う投稿をあげたが、添えた写真が話題となっている。木村は、《happy birthday》とコメントを綴り、ストーリーズを投稿。添えられたのは、工藤の幼少期の写真だった。「写真には、白いブラウスにサロペットのついたボトムをはいた幼い頃の工藤さんが写っていました。髪は一つにまとめ、歯が抜けているあどけない笑顔を見せています