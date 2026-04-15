台湾・台北の松山機場（台北松山空港）に設置された顔認証ゲートの日本語表記が、「やけに挑発的だ」とSNSで大きな話題を呼んでいます。投稿された写真を確認すると、カメラを見るよう案内する文言が「上を見てみろ」と、まさかの命令口調で記されていました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この写真を投稿したのは、Xユーザーの「例のアレ：」（@Bcl_winds）さん。3月10日に台北松山空港の搭乗口を訪れた際