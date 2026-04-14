工事現場で働く人は男性がほとんどだ。なぜ女性は増えないのか。ショベルカーを操り、SNSで“重機女子”を名乗り発信を続ける東香織さん（41）は「世間ではよく『きつい・汚い・危険』の“3K”が原因と言われるが、本質的な原因は別にある」という。ライターのワダハルキさんが聞いた――。（後編）■真夏のミニユンボは“ほぼ地獄”建設業界のインフルエンサーで、「重機女子」と呼ばれている東香織（41）さん。毎日現場に出る傍