1935年の創業から90年を迎えた吉田カバンが、そのアニバーサリープロジェクトの最終章として、「TANKER COYOTE」を発表しました。本コレクションは、PORTERを象徴する「TANKER」シリーズの新たなバリエーションとして展開され、伊勢丹新宿店メンズ館で開催される「TANKER LIMITED STORE」をはじめ、国内外の限られた店舗で販売されます。90周年という節目において提示されたこの新作は、単なる限定カラーではなく、「TANKER」とい