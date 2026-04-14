PORTER「TANKER」の現在地──吉田カバン90周年の終着点「TANKER COYOTE」が示すもの
1935年の創業から90年を迎えた吉田カバンが、そのアニバーサリープロジェクトの最終章として、「TANKER COYOTE」を発表しました。本コレクションは、PORTERを象徴する「TANKER」シリーズの新たなバリエーションとして展開され、伊勢丹新宿店メンズ館で開催される「TANKER LIMITED STORE」をはじめ、国内外の限られた店舗で販売されます。90周年という節目において提示されたこの新作は、単なる限定カラーではなく、「TANKER」というプロダクトが持つ時間性と、その更新のあり方を示す試みともいえます。
TACTICAL PACK ￥143,000- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
「TANKER」というプロダクトの継続性 「TANKER」は、1983年の誕生以来、PORTERのアイコンとして位置づけられてきました。アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに、ナイロンツイルの軽やかさと、オレンジの裏地というコントラストを特徴とするこのシリーズは、機能性と日常性を横断するプロダクトとして支持されてきました。
RECON BAG ￥110,000- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
重要なのは、「TANKER」がトレンドに応答するのではなく、継続することで価値を積み重ねてきた点にあります。時代ごとの細かなアップデートを重ねながらも、その基本構造は大きく変わることなく維持されてきました。
TOOL BAG ￥74,800- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
「COYOTE」という色の意味 今回登場した「TANKER COYOTE」は、ミリタリーに由来するコヨーテブラウンをベースとしたカラーリングが特徴です。 従来のブラックやセージグリーンとは異なり、この色はより環境や風景に溶け込むニュートラルなトーンを持っています。ミリタリーウェアにおいてはカモフラージュの文脈を持つこの色が、「TANKER」においてどのように機能するのか。
COMMUNICATOR BAG ￥99,000- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
それは、これまでのコントラストを強調する色使いとは異なり、静かに馴染む方向へのシフトとも読み取れます。結果として「TANKER COYOTE」は、シリーズの文脈を継承しながらも、現代的な感覚に即した新たなバランスを提示しています。
BOWLING BAG ￥66,000- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
90周年プロジェクトの最終章として 吉田カバンは90周年にあたり、さまざまな限定企画やプロダクトを展開してきました。 その積み重ねの中で見えてくるのは、過去を単に再現するのではなく、どのように更新していくかという姿勢です。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
今回の「TANKER COYOTE」は、その最終章として位置づけられています。象徴的なシリーズに対して大きな変更を加えるのではなく、色という要素を通じて静かに変化を提示する。その選択は、ブランドの時間感覚を端的に示しているともいえます。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
限定的な流通という設計 本コレクションは、「TANKER LIMITED STORE」を中心に、国内外の限られた店舗で展開されます。 中でも、伊勢丹新宿店メンズ館での展開は、ファッションとカルチャーの交差点としての文脈を持ちます。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
限定的な流通は、プロダクトの希少性を高めるだけでなく、「どこで出会うか」という体験そのものを設計する要素でもあります。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
継続と更新のあいだで 「TANKER COYOTE」は、新しさを強く主張するプロダクトではありません。むしろ、長く続いてきたシリーズの中に、ごくわずかな変化を差し込むことで、その時間の流れを可視化しています。
90年という歴史の中で、変わらないものと変わるもの。その両方を抱えながら進んできた吉田カバンにとって、このコレクションは一つの到達点であり、同時に次の更新へとつながる起点でもあるといえるでしょう。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
INFORMATION
【TANKER LIMITED STORE 詳細】
開催店舗：伊勢丹新宿店メンズ館1F ザ・ステージ
期 間：2026年4月15日（水）〜4月28日（火）
住 所：東京都新宿区新宿3-14-1
営業時間：10:00〜20:00
【TANKER COYOTE 詳細】
発売日： 2026年4月15日（水）
＜販売店舗＞
・「TANKER LIMITED STORE @伊勢丹新宿店メンズ館 1F ザ・ステージ」（2026/4/15~4/28）
・PORTER flagship store（表参道・東京・大阪）
・PORTER EXCHANGE（渋谷・大阪・京都）
・PORTER（銀座・新宿・神戸）
・PORTER STAND（仙台）
・POTR（札幌・名古屋）
・KURA CHIKA by PORTER（福岡）
・PORTER SEOUL（全店）
・KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）
・KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（全店）
・PORTER BANGKOK
・Dover Street Market（LONDON・NEW YORK・LOS ANGELES）
・三越伊勢丹オンラインストア
・吉田カバンオフィシャルオンラインストア
※三越伊勢丹オンラインストア、吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM4:00頃から発売。
「TANKER」というプロダクトの継続性 「TANKER」は、1983年の誕生以来、PORTERのアイコンとして位置づけられてきました。アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに、ナイロンツイルの軽やかさと、オレンジの裏地というコントラストを特徴とするこのシリーズは、機能性と日常性を横断するプロダクトとして支持されてきました。
RECON BAG ￥110,000- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
重要なのは、「TANKER」がトレンドに応答するのではなく、継続することで価値を積み重ねてきた点にあります。時代ごとの細かなアップデートを重ねながらも、その基本構造は大きく変わることなく維持されてきました。
TOOL BAG ￥74,800- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
「COYOTE」という色の意味 今回登場した「TANKER COYOTE」は、ミリタリーに由来するコヨーテブラウンをベースとしたカラーリングが特徴です。 従来のブラックやセージグリーンとは異なり、この色はより環境や風景に溶け込むニュートラルなトーンを持っています。ミリタリーウェアにおいてはカモフラージュの文脈を持つこの色が、「TANKER」においてどのように機能するのか。
COMMUNICATOR BAG ￥99,000- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
それは、これまでのコントラストを強調する色使いとは異なり、静かに馴染む方向へのシフトとも読み取れます。結果として「TANKER COYOTE」は、シリーズの文脈を継承しながらも、現代的な感覚に即した新たなバランスを提示しています。
BOWLING BAG ￥66,000- (tax included) | Courtesy of YOSHIDA & Co.
90周年プロジェクトの最終章として 吉田カバンは90周年にあたり、さまざまな限定企画やプロダクトを展開してきました。 その積み重ねの中で見えてくるのは、過去を単に再現するのではなく、どのように更新していくかという姿勢です。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
今回の「TANKER COYOTE」は、その最終章として位置づけられています。象徴的なシリーズに対して大きな変更を加えるのではなく、色という要素を通じて静かに変化を提示する。その選択は、ブランドの時間感覚を端的に示しているともいえます。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
限定的な流通という設計 本コレクションは、「TANKER LIMITED STORE」を中心に、国内外の限られた店舗で展開されます。 中でも、伊勢丹新宿店メンズ館での展開は、ファッションとカルチャーの交差点としての文脈を持ちます。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
限定的な流通は、プロダクトの希少性を高めるだけでなく、「どこで出会うか」という体験そのものを設計する要素でもあります。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
継続と更新のあいだで 「TANKER COYOTE」は、新しさを強く主張するプロダクトではありません。むしろ、長く続いてきたシリーズの中に、ごくわずかな変化を差し込むことで、その時間の流れを可視化しています。
90年という歴史の中で、変わらないものと変わるもの。その両方を抱えながら進んできた吉田カバンにとって、このコレクションは一つの到達点であり、同時に次の更新へとつながる起点でもあるといえるでしょう。
Courtesy of YOSHIDA & Co.
INFORMATION
【TANKER LIMITED STORE 詳細】
開催店舗：伊勢丹新宿店メンズ館1F ザ・ステージ
期 間：2026年4月15日（水）〜4月28日（火）
住 所：東京都新宿区新宿3-14-1
営業時間：10:00〜20:00
【TANKER COYOTE 詳細】
発売日： 2026年4月15日（水）
＜販売店舗＞
・「TANKER LIMITED STORE @伊勢丹新宿店メンズ館 1F ザ・ステージ」（2026/4/15~4/28）
・PORTER flagship store（表参道・東京・大阪）
・PORTER EXCHANGE（渋谷・大阪・京都）
・PORTER（銀座・新宿・神戸）
・PORTER STAND（仙台）
・POTR（札幌・名古屋）
・KURA CHIKA by PORTER（福岡）
・PORTER SEOUL（全店）
・KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）
・KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（全店）
・PORTER BANGKOK
・Dover Street Market（LONDON・NEW YORK・LOS ANGELES）
・三越伊勢丹オンラインストア
・吉田カバンオフィシャルオンラインストア
※三越伊勢丹オンラインストア、吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM4:00頃から発売。