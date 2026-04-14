Spotifyが、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』とのパートナーシップを記念して、日本の無料および有料会員を対象とした新体験「Fast Track」を本日4月14日より期間限定で公開した。 （関連：【画像あり】Spotifyで楽曲当てクイズが楽しめる「Fast Track」） 本体験は、1日1回30～90秒で楽しめるスピード感のある楽曲当てチャレンジ。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のエントリー作品の中から毎日