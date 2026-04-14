一緒にいるだけで落ち着く人と、特に理由はないのに疲れてしまう人。その差は、性格ではなく“関わり方のクセ”にあります。無意識にやってしまいがちなポイントを見ていきましょう。“反応を求めすぎて”いない男性に話したあとに「どう思う？」と答えを求めすぎていませんか？これが続くと、男性は常に正解を探す状態になり、気が抜けなくなります。落ち着く女性は、会話を投げっぱなしにする心の余裕があるので、男性は自然体で