優しいし、楽しい時間もあるのに、なぜか不安になる。そんなときに注目したいのが、男性の“態度の一貫性”です。男性は本命相手には、感情や状況が変わっても、接し方が大きくブレることは少なくなります。気分で“扱いが変わらない”男性は本命相手には、機嫌や状況によって態度が大きく変わることが少なくなります。忙しい日でも、余裕がある日でも、基本的な接し方は安定しているもの。この安定感があるかどうかは、関係の本気