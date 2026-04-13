周囲の人に対して、「体型はそこまで変わらないのに、なぜか彼女はすっきり見える」と感じたことはありませんか？実はその差、体重ではなく“見え方”にあります。ちょっとしたバランスの違いで、印象は大きく変わるのです。“シルエットの取り方”が違うすっきり見える人は、全体のシルエットを意識しています。身体のラインを強調しすぎず、かといって隠しすぎない。適度なゆとりを持たせながら、縦のラインをきれいに見せていま