米国とイスラエルによるイラン攻撃は、長期化と泥沼化への懸念が強まっている。パキスタンの首都イスラマバードで行われた米国とイランの戦闘終結に向けた協議は4月12日、21時間に及ぶ交渉の末、合意に至らず終了した。そんな中、「トランプ政権は、SNSのプロパガンダ動画で『高校のロッカールームのような熱狂』を作り出し、戦争を煽っている」と、米ABCニュースの番組で非難したのが、軍事専門メディア「ミリタリータイムズ」の