お洋服をアップデートしたら、次はヘアアレのバリエを増やしておしゃれ度をもっと引き上げちゃお♡ そこで今回は、加藤ナナをお手本に、シックな飾りピンで盛る「立体ラフおだんごヘア」をご紹介します。手ぐしでざっくりまとめたような“ほつれ具合”がこなれた印象をつくってくれる！立体ラフおだんごテキトー感をアクセで引き締め手ぐしでざっくりまとめたようなほつれ具合がこなれた印象のおだんごヘア。シックな飾りピン