あえてのルーズ感を演出！シックなピンを飾る【立体ラフおだんごヘア】作り方

お洋服をアップデートしたら、次はヘアアレのバリエを増やしておしゃれ度をもっと引き上げちゃお♡ そこで今回は、加藤ナナをお手本に、シックな飾りピンで盛る「立体ラフおだんごヘア」をご紹介します。手ぐしでざっくりまとめたような“ほつれ具合”がこなれた印象をつくってくれる！

立体ラフおだんご テキトー感をアクセで引き締め 手ぐしでざっくりまとめたようなほつれ具合がこなれた印象のおだんごヘア。 シックな飾りピンをつけることで、サボって見えないあえてのルーズ感を演出。 Use it シンプルで上品なゴールドメタルのオーバル型クリップ。ビッグサイズがアクセントに。 ヘアクリップ 15,400円／ノウハウ ジュエリー

ヘアアレンジ手順 How to ひとつにまとめた髪をねじり上げる 手グシでざっくりと髪をひとつにまとめる。ポニテを作る要領で後頭部の中心で髪をひとつにまとめたら、そのまま毛束をねじり上げる。毛束は真上に引っぱりながらねじるのがコツ。 How to ねじり束をぐるぐる巻いておだんごを作る ねじった毛束は、根元を中心にぐるりと巻いておだんごに。このとき毛束の先は下にくる状態にしておく。おだんごの形がいびつでも、短い毛が飛び出ててもOK。このテキトーさがおしゃれ！ How to ラフに髪を引き出してこなれ感をアップ おだんごにした毛束と頭頂部の髪を一緒にはさむようにして、バレッタで固定する。そのあと、バランスを見ながらおだんごから少量ずつ髪を引き出して、ほつれたニュアンスを加えて。

完成♡ 高めの位置で作ったお団子に、丸みのあるヘアアクセサリーを添えて、シンプルながらも一気にトレンド感アップ！カジュアルにもガーリーにもハマるアレンジ。 ヘアクリップ 15,400円／ノウハウ ジュエリーイヤーカフ（上）14,080円、イヤーカフ（下）18,480円／ともにノウハウ ジュエリー ニット 9,900円、デニムパンツ13,200円／ともにCOCODEAL（ココ ディール） 撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗