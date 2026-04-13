今年の春のトレンドカラーとして外せないのが、まろやかな色合いのイエロー。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の公式Instagramでも「今年のトレンドカラーは圧倒的にイエロー」「着るだけで春ムードが高まる」とプッシュされている注目カラーのひとつです。今回はそんなROPÉ PICNICから、大人世代のワードローブに迎えたい春っぽイエローアイテムをピックアッ