ポカポカ陽気を感じたら、軽やかに着られる春トップスの出番。【しまむら】では大人世代にも着やすい、やりすぎない透け感のトップスが発売中です。おしゃれなインフルエンサーさんが紹介する、大人っぽく着られるシアートップスをピックアップしました。 淡色コーデにもってこいなバンドカラーシャツ 【しまむら】「ヨウリュウバンドカラーSH」\1,639（税込） 細かな縦シボがきいた、