ユニットコムは4月13日、パソコン工房WEBサイトで「GWに間に合うセール」を開始した。実施期間は4月23日（木）16時59分まで。パソコン工房「GWに間に合うセール」開催中、今注文でゴールデンウィークまでにパソコンが届く！「GWに間に合うセール」と題して、やや納期がかかるBTOパソコンを購入してもゴールデンウィークまでに手元に入手できる施策。対象製品はゲーミングPCから高性能なクリエイティブ向けモデルまで幅広くラインナ