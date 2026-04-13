パソコン工房「GWに間に合うセール」開催中、今注文でゴールデンウィークまでにパソコンが届く！
ユニットコムは4月13日、パソコン工房WEBサイトで「GWに間に合うセール」を開始した。実施期間は4月23日（木）16時59分まで。
パソコン工房「GWに間に合うセール」開催中、今注文でゴールデンウィークまでにパソコンが届く！
「GWに間に合うセール」と題して、やや納期がかかるBTOパソコンを購入してもゴールデンウィークまでに手元に入手できる施策。対象製品はゲーミングPCから高性能なクリエイティブ向けモデルまで幅広くラインナップしており、構成に応じて最大11万円オフを適用して購入可能だ。
○LEVEL-M88M-285-TKXB
LEVEL-M88M-285-TKXB
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
通常価格：449,700円→セール価格：339,700円
○SENSE-F1B8-LCR99D-BSX
SENSE-F1B8-LCR99D-BSX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9900X3D
メモリ：32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
通常価格：509,800円→セール価格：399,800円
○SENSE-F1B8-LCR99Z-ARX
SENSE-F1B8-LCR99Z-ARX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：Radeon AI PRO R9700 32GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
通常価格：759,800円→セール価格：649,800円
パソコン工房「GWに間に合うセール」開催中、今注文でゴールデンウィークまでにパソコンが届く！
「GWに間に合うセール」と題して、やや納期がかかるBTOパソコンを購入してもゴールデンウィークまでに手元に入手できる施策。対象製品はゲーミングPCから高性能なクリエイティブ向けモデルまで幅広くラインナップしており、構成に応じて最大11万円オフを適用して購入可能だ。
LEVEL-M88M-285-TKXB
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
通常価格：449,700円→セール価格：339,700円
○SENSE-F1B8-LCR99D-BSX
SENSE-F1B8-LCR99D-BSX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9900X3D
メモリ：32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
通常価格：509,800円→セール価格：399,800円
○SENSE-F1B8-LCR99Z-ARX
SENSE-F1B8-LCR99Z-ARX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：Radeon AI PRO R9700 32GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
通常価格：759,800円→セール価格：649,800円