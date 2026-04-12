恵み豊かな美しい里山で、元野良犬のてんを迎えた水戸さん一家。てんがもたらす笑顔あふれる暮らしが、離れて暮らしていた家族を再び結び付け、心をひとつに束ねてくれた。【DOG LOVER】水戸文恵さんてん（メス・ 7歳／ミックス） ▲左から父の芳郎さん、文恵さん、近所で暮 らす姉の友恵さん。友恵さんは、休日はほ とんど水戸家でてんと過ごしている■全身で喜怒哀楽を伝えるてんの愛らしさに家族みんなが首ったけ水戸文恵さんが