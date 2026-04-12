人気のショートヘアにしたのに、思ったほど印象が変わらない。むしろ少し老けて見える気がするなどと感じたことはありませんか？その原因は、長さではなく“シルエット”。同じショートヘアでも、バランスの取り方ひとつで見え方は大きく変わります。でも、今季のトレンドを踏まえて整えることで、無理なく“マイナス５歳見え”を叶えることができるんです。重さを残しすぎると、動きが止まって見える一見まとまって見えるスタイル