【2026 MODEL CARS】あの頃憧れだったRCカーがいま新品で買える。昨今復刻花盛りのRCカー界隈だが「ついに」と言うべきか「遅い！」と言うべきか、ヨコモの80年代RCバギー「ドッグファイター」が復刻の途についた。本稿ではその人気モデル「スーパードッグファイター」の製作レポをお届けしよう。＊＊＊ラジコンを組んでみたい…。ホビー好きの本誌読者ならふと思う瞬間があるに違いない。ならば今は絶好の時期だ。なぜな