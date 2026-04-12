コンビニ各社では、サンドイッチにも力を入れています。最近はおにぎりの値上げが相次いでいることもあり、サンドイッチに注目している人も多いのではないでしょうか。今回はコンビニ大手3社（ファミリーマート・セブン-イレブン・ローソン）のハムサンドを比較。重量やハムの入り方、食感の違いを実際に食べ比べて検証しました。最も重量があるのはセブン-イレブン「ジューシーハム」パッケージ込みの重量を測定したところ、最も