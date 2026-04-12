コンビニの「ハムサンド」食べ比べ！ハムの味わいをしっかり堪能できるのはどれ？《実食レビュー》

コンビニ各社では、サンドイッチにも力を入れています。最近はおにぎりの値上げが相次いでいることもあり、サンドイッチに注目している人も多いのではないでしょうか。

今回はコンビニ大手3社（ファミリーマート・セブン-イレブン・ローソン）のハムサンドを比較。重量やハムの入り方、食感の違いを実際に食べ比べて検証しました。

最も重量があるのはセブン-イレブン「ジューシーハム」

パッケージ込みの重量を測定したところ、最も重かったのはセブン-イレブンの138g。次いでローソンが127g、ファミリーマートが116gという結果でした。グラム単価は、セブン-イレブンが約2.58円、ローソンが約2.70円、ファミリーマートが約2.76円。ボリュームに対するお得感という点でも、セブン-イレブンが最も優れている印象です。

ファミリーマート「ジューシーハム」320円（税込）実食レポ

ポークハムにきゅうり、からし風味のマヨネーズを合わせた定番人気のサンドイッチで、ファミリーマート「たっぷりハムサンド」とは別商品です。

1包装当たり233kcal・たんぱく質11.4g・脂質8.0g・炭水化物29.5g・食塩相当量1.9g。

薄いハムが4枚ほど折り重なり、中央にきゅうりが少量添えられています。きゅうりはやや物足りなさを感じるものの、ハムはしっかりと入っており、全体としては絶妙なボリュームに仕上がっています。

今回は3品とも、購入から半日、かつ直前まで冷蔵保存した状態で実食しました。

パンはとてもしっとりとしており、ハムやきゅうり、からしマヨネーズとの一体感があります。からしマヨネーズは鼻にツンとくる、ほどよい刺激。シンプルながらも完成度の高いハムサンドです。

ネット上では「パン生地がしっとりしていて直前まで冷やしていても食感が良い」や「シンプルで王道感がある」といった声がでています。

セブン-イレブン「ジューシーハム」356円（税込）実食レポ

からしマヨネーズで味付けし、ハムときゅうりサラダを挟んだハムサンドです。内容としては、先に紹介したファミリーマートの「ジューシーハム」とよく似ています。

1包装当たり355kcal・たんぱく質12.2g・脂質20.5g・炭水化物31.2g・食塩相当量1.8g。

きゅうりはまばらに入っている程度ですが、ハムはパン生地いっぱいに広がっており、先に紹介したファミリーマートのものよりもやや大きめです。厚みのあるハムが2枚重なっています。からしマヨネーズの量は、やや多めに感じられます。

からしマヨネーズの量が多く、ややもったりとした口当たりのため、ツンとくる辛さはやや強めに感じられます。パン生地はやや固めでどっしりとしており、存在感も強め。パンそのものの食べごたえも楽しみたい人におすすめです。

ネット上では「可もなく不可もなし」や「ハムが少なく感じる」といった評価のようです。

ローソン「ハムサンド」343円（税込）実食レポ

からしマヨソースがアクセントのハムサンドとのこと。ファミリーマートやセブン-イレブンと比較すると、ハムの量は多めに見えます。

1包装当たり249kcal・たんぱく質10.4g・脂質10.0g・炭水化物30.0g・食塩相当量2.29g。

薄切りのきゅうりは2枚のみ。ハムはやや薄めで形にばらつきはあるものの、5枚ほど重ねられています。

パンはしっとりとした食感。ハムが中央に向かって渦を巻くように重ねられているため、ファミリーマートやセブン-イレブンと比べても、ハムの存在感がしっかりと感じられます。からしマヨネーズは、ほどよくツンとした刺激です。

ネット上では「余計な味がなくて食べやすい」や「ハムが多いのが嬉しい」といった意見が出ています。

ハムの量を重視するならばローソン「ハムサンド」がおすすめ

3社とも、からしマヨネーズにハムときゅうりを合わせた構成でよく似ていますが、細かな違いはしっかりと感じられました。

ファミリーマートの「ジューシーハム」は、パンのしっとり感が印象的で、購入から少し時間を置いて食べるようなシーンにも向いています。一方、セブン-イレブンの「ジューシーハム」は、からしマヨネーズの効きが強く、ツンとした刺激を求める人にぴったり。さらに3社の中で最もグラム単価が安く、コストパフォーマンス重視の人にもおすすめです。

そしてローソンの「ハムサンド」は、中央にハムが巻かれるように配置されていることで存在感が際立ち、ハムをしっかり味わいたい人にぴったり。

みなさんもぜひとも、お気に入りのコンビニ「ハムサンド」を見つけて、味わってみてください。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。