アウトドアアクティビティのベストシーズン前に、揃えておきたいアイテムはいろいろあるもの。中でも、クーラーボックスは、そのサイズや容量でいろいろ思い悩むものです。すでに手持ちがある人でも意外と“帯に短し、たすきに長し”な状態で使っている人もきっといるはず。ベストな1台を買い足したいけど、かさばるし二の足を踏んでいる…。ならば、コールマンより6月発売予定の新作「スナップアンドゴークーラー」（1万9140円〜2