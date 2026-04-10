人気キャラクターの『パペットスンスン』をモチーフにしたカプセルトイ「パペットスンスン リフレクターキーリング」が、4月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】親友のノンノンも登場！キュートなデザイン一覧■デザインは全5種類今回アイピーフォーより発売される「パペットスンスン リフレクターキーリング」は、スンスンや仲間たちがリフレクターキーリングになったカプセルトイ。デザイン