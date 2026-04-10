【漫画】この漫画をはじめから読む「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに、男女のすれ違いや、女性が抱えがちなコンプレックスを作品にしている港区カンナさん。こじらせ女子のリアルな心情を描いた話題の漫画「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」をお届けします。→『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』を最初から読む 「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」第4話 1/6「東京モブスト