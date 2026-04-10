「SOFFICE（ソフィーチェ） シアーバンブーセットアップ」はるやま商事は、4月11日から、旬の軽量素材と高い機能性を兼ね備えた「SOFFICE（ソフィーチェ） シアーバンブーセットアップ」を、全国のはるやま店舗（一部店舗を除く）で発売する。同商品は、夏のビジネスシーンに求められる「涼しさ」と、大人の女性が求める「洗練されたシルエット」を追求。トレンドの素材感を楽しみながら、汗やシワを気にせず毎日を快適に過ごせる