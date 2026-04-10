はるやま商事は、4月11日から、旬の軽量素材と高い機能性を兼ね備えた「SOFFICE（ソフィーチェ） シアーバンブーセットアップ」を、全国のはるやま店舗（一部店舗を除く）で発売する。同商品は、夏のビジネスシーンに求められる「涼しさ」と、大人の女性が求める「洗練されたシルエット」を追求。トレンドの素材感を楽しみながら、汗やシワを気にせず毎日を快適に過ごせる、次世代のビジネスウェアとして提案する。

同商品は、シャツのような軽やかさに「接触冷感」「防シワ性」「マシンウォッシャブル」の3大機能を完備した高機能セットアップ。ジャケットは、ゆとりのあるボクシーなシルエットと広めのアームホール設計によって、真夏でも風が通り抜ける抜群の通気性を実現した。パンツは軽量感のある素材を使用しつつ、総裏仕様を採用しており、透けにくい安心感も魅力となっている。さらに、ファスナーを左脇に配置した構造によって、気になる腰回りをスッキリと見せる体型カバーも叶えた。カラーは知的で着回しやすいブラックとチャコールグレーの2色を展開し、7号から15号までの幅広いサイズを揃えている。オンからオフまで気負わず着用でき、家庭で手軽に洗えるため、酷暑のあらゆるシーンを清潔かつスマートにアップデートする。

［小売価格］

1ボタンジャケット：1万5900円

ワイドパンツ：1万円

（すべて税別）

［発売日］4月11日（土）

はるやま商事＝http://haruyama.jp