「なんだかパッとしない」「いつも同じ服装になってしまう」コーデの鮮度アップを図るなら、プラスワンで垢抜ける【ZARA（ザラ）】のワンピースがおすすめです。ほんのり光沢感のあるサテン生地と、繊細なレース生地の組み合わせが華やかな印象を与える「きれいめワンピ」は、一点投入するだけで、ワンランク上の着こなしを楽しめそう。バイカラー配色が目を引くワンピや、一癖きいた個性派デザインのワン