新生活、気合いを入れたい気持ちはあるけれど、毎日はなかなか続かない…。そんな日は、無理せずコンビニごはんに頼るのもひとつの手。今回は、ちょっとしたひと工夫で楽しめる「コンビニアレンジ」をご紹介。手軽なのに満足感もしっかり。頑張れない日を、少しだけ楽しくしてくれるアイデアを集めました。ちょい足しで楽しむコンビニごはんとろたま海老チリ丼出典：https://www.instagram.comふわふわの卵をごはんにのせて、コン