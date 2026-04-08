日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「縋る」はなんて読む？少し複雑な字形をした「縋」という漢字。その訓読みである「縋る」は、頼ると同様の意味を持つ言葉です。きっと何度も聞いたことがある言葉ですよ！いったい「縋る」は、なんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロー