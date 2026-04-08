【漢字クイズ】「縋る」はなんて読む？頼るという意味の言葉です！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「縋る」はなんて読む？ 少し複雑な字形をした「縋」という漢字。 その訓読みである「縋る」は、頼ると同様の意味を持つ言葉です。きっと何度も聞いたことがある言葉ですよ！ いったい「縋る」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「すがる」でした！ 「縋る」とは、頼りとするものに掴まる、助けを求めて頼るという意味です。「命綱に縋る」や「人の情けに縋る」などの使い方ができます。 「縋る」は単体でもよく見かけますが、ほかの動詞とくっついて使われることも多いです。 その一例としては「追い縋る」や「取り縋る」などが挙げられます。 「追い縋る」は、あとを追って縋る、無理に頼むという意味。一方「取り縋る」には、体などにつかまって離れまいとするという意味がありますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部