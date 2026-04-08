兵庫県西宮市出身のあいみょんが始球式に登場■阪神 9ー3 ヤクルト（7日・甲子園）人気シンガーソングライター、あいみょんが7日、甲子園で行われた阪神-ヤクルト戦で始球式を行った。“地元”でユニホーム姿で見事なノーバウンド投球を披露し、ファンは「涙がでる」などと感激している。兵庫県西宮市出身のあいみょんは、縦縞や背番号などが金色になっている特別仕様ユニホームを着用。緊張している様子でマウンドに向かう途