無印良品が、「日焼け止め」シリーズの新ラインナップとして「トーンアップ日焼け止めミルク」2種、「日焼け止めミスト」、「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」を、2026年4月8日（水）より全国の店舗およびネットストアにて順次発売する。■シーンに合わせて選べるUVケア顔・からだ用の「トーンアップ日焼け止めミルク」は、しっとりとした使い心地で伸びがよく、くすみや色ムラを自然にカバーしながら明るく整った肌印象へ導く