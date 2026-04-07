無印良品が、「日焼け止め」シリーズの新ラインナップとして「トーンアップ日焼け止めミルク」2種、「日焼け止めミスト」、「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」を、2026年4月8日（水）より全国の店舗およびネットストアにて順次発売する。

■シーンに合わせて選べるUVケア

顔・からだ用の「トーンアップ日焼け止めミルク」は、しっとりとした使い心地で伸びがよく、くすみや色ムラを自然にカバーしながら明るく整った肌印象へ導く。

「日焼け止めミスト」は、細かなミストで広範囲に使いやすく、背中などにも手軽に塗布可能。べたつきを抑えた軽やかな使用感で、顔・からだに加え髪にも使えるマルチ仕様だ。

「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」は、皮脂吸着パウダーを配合し、テカリを抑えながら紫外線対策を叶える設計。メイク直しにも取り入れやすいアイテムとなっている。

■商品情報

株式会社良品計画

トーンアップ日焼け止めミルクライトベージュ／クリアピンクSPF40 PA+++ UV耐水性★★50g 990円（税込）

日焼け止めミストSPF50+ PA++++ UV耐水性★★70mL 890円（税込）

皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダーSPF50+ PA++++5.5g 990円（税込）※数量限定発売