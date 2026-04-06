ぐったりとした様子の猫。呼びかけられますがピクリともしません。アメリカカリフォルニア州のアパートで火災が発生し、中にいた猫たちが発見されましたが意識を失っていました。そこで消防隊員が猫に対し人工呼吸。しかし、目を覚ます気配がありません。すかさず別の消防隊員が酸素ボンベなどを運び、酸素マスクを猫の口に当て、新鮮な空気を送ります。すると数分後、全ての猫が回復。水を飲む様子も見られました。現地メディア