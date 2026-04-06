明るくて人当たりも良く、すぐにバイト仲間とも馴染んだキャメ。しかしここから徐々に変貌していき、マヨを恐怖に陥れる…。【漫画】「変態の憂鬱〜きみの写真を撮ってあげる〜」を読む「いい人っぽい」「感じがいい」と周囲に思われている人ほど、厄介な本性を隠していることがある。そんな“外面のよさ”が逆に恐ろしく見えてくるのが、ネギマヨさんによる作品「変態の憂鬱〜写真を撮ってあげる」である。一目惚れを公言し、物腰