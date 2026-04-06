「いい人そう」が一番怖い…「あんな男の何がいいんです？」いい人の“裏の顔”にゾッ…執着じみた片思いの恐怖【作者に聞く】

「いい人そう」が一番怖い…「あんな男の何がいいんです？」いい人の“裏の顔”にゾッ…執着じみた片思いの恐怖【作者に聞く】