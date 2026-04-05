日産「新型クーペ風セダン」発売に反響あり！日産と中国の東風汽車の合弁会社である「東風日産」から、2026年2月26日、待望の新型ファミリーセダン「シルフィ」が現地で発売されました。今回の新型は、1959年に誕生した名車「ブルーバード」の系譜を継ぐモデルとして、初代から数えて15代目にあたります。【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型クーペ風セダン」です！（24枚）2000年に「ブルーバード シルフィ」として